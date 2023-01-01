В выставке-форуме «Аэронет 2035. Пермь» приняли участие более 30 компаний со всей страны Поделиться Твитнуть

​С 19 по 22 октября в Перми состоялась первая выставка-форум по беспилотным авиационным системам «Аэронет 2035. Пермь». В мероприятии приняли участие свыше 30 компаний из разных регионов России, они продемонстрировали свои разработки в этой области. Основным вопросом форума стало создание на территории региона научно-производственного центра с учётом лучших практик в области инжиниринга. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил свою поддержку развитию навигационной отрасли в регионе и по всей стране. Он отметил потенциал российских компаний в создании новых беспилотных авиационных систем.

«На территории региона сосредоточена большая кооперация компаний по производству и разработке систем навигации, которая применима в том числе к беспилотным авиационным системам, что актуально в связи с формированием новой отрасли БАС в России, — заявил глава региона. — И формат конструктивного взаимодействия между представителями производственных компаний, образовательных и научных организаций, который сегодня присутствует в регионе, позволяет налаживать обмен информацией, знакомиться с лучшими практиками в сфере навигации, надежнее выстраивать кооперацию между всеми заинтересованными сторонами и намечать векторы развития, которые послужат основой к созданию новых «точек роста», в том числе в сфере навигации и беспилотных авиационных систем».

В течение четырех дней выставки участники показывали свои инновационные проекты. Например, Пермский Политех представил беспилотное такси и дрон с грузоподъемностью свыше 100 кг. Были также представлены системы дальнобойной связи для дронов в замкнутых пространствах, сеть роботизированных аэропортов и станций для беспилотных летательных аппаратов, а также система построения маршрутов без использования GPS и GNSS.

Компания «Транспорт будущего» на выставке-форуме «Аэронет 2035. Пермь» представила двухместное аэротакси. Данный аппарат уже успешно совершает полеты на расстояние до 25 км продолжительностью 25 минут. Хотя на данный момент в полетах принимают участие манекены, аэротакси рассчитано на перевозку двух пассажиров.

В рамках выставки также прошли городские гонки дронов в классе TINY-WHOOP при поддержке регионального отделения Федерации спорта гонок дронов.

На выставке обсудили развитие беспилотных авиационных систем в Пермском крае. Рабочая группа по Национальной технологической инициативе обсудила проект региональной программы развития в этой области.

В пленарном заседании эксперты и представители федеральных органов власти, вузов, крупных компаний и предприниматели обсуждали перспективы отрасли, ключевые продукты и технологии, а также практическое применение беспилотных систем в различных секторах промышленности и сельского хозяйства.

Заместитель председателя Правительства, министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов подчеркнул, что Пермский край активно включается в развитие отрасли беспилотных систем благодаря наличию промышленных предприятий, специализирующихся на авиационной тематике, успешному опыту кооперации и научному потенциалу региона.

Организаторы также напомнили о проекте научно-производственного центра с использованием лучших практик сотрудничества в области инжиниринга. В настоящее время в Прикамье уже успешно функционирует Пермский научно-образовательный центр «Рациональное недропользование», на базе которого и планируется создание научно-производственного центра.

По словам ведущего инженера компании «Транспорт будущего» Павла Королькова, организация подобных мероприятий является ярким примером того, что власти Пермского края активно продвигают сферу Беспилотных авиационных систем (БАС) совместно с частными компаниями.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.