Максим Артамонов В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Александр Леханов Он получил смертельное ранение 13 октября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского муниципального округа

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Юрлинского района Александр Леханов. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице ВКонтакте.

Александр Леханов родился 5 августа 1980 года в п. Комсомольский Юрлинского района. Жил в деревне Пож.

С июня 2023 года заключил контракт для участия в спецоперации, а 13 октября погиб из-за смертельного ранения. Где именно это произошло, местные власти не уточняют.

Администрация Юрлинского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким Александра.

Напомним, ранее стало известно , что в СВО погиб парашютист-пожарный Ныробского авиаотделения спецподразделения «Западно-Уральской базы авиационной охраны лесов» СГБУ «Пермский лесопожарный центр» Максим Селянинов.

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