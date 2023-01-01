Максим Артамонов
В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Александр Леханов
Он получил смертельное ранение 13 октября
Во время российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Юрлинского района Александр Леханов. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице ВКонтакте.
Александр Леханов родился 5 августа 1980 года в п. Комсомольский Юрлинского района. Жил в деревне Пож.
С июня 2023 года заключил контракт для участия в спецоперации, а 13 октября погиб из-за смертельного ранения. Где именно это произошло, местные власти не уточняют.
Администрация Юрлинского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким Александра.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.