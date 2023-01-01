В ходе СВО погиб парашютист-пожарный из Пермского края Похороны Максима Селянинова пройдут 24 октября Поделиться Твитнуть

Максим Селянинов

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В ходе специальной военной операции на Украине погиб парашютист-пожарный Ныробского авиаотделения спецподразделения «Западно-Уральской базы авиационной охраны лесов» СГБУ «Пермский лесопожарный центр» Максим Селянинов. Об этом сообщили в минприроды региона и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Все мы помним его таким, каким он был — сильным и смелым. Быть парашютистом-пожарным требует особых навыков и стойкости духа, и наш коллега всегда справлялся с этим вызовом. Он прошёл сложное обучение, чтобы защищать наши леса от огня, отработал два сложных пожароопасных сезона и подписал контракт с Минобороны РФ, продолжая служить Родине», — рассказали в ведомстве.

Прощание с Максимом Селяниновым состоится 24 октября по адресу: Пермь, ул. Старцева 61 к.1. Начало в 11:00.

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