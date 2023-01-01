Андрей Стрельцов Пермский «Молот» покинули два игрока А один пополнил команду Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский ХК «Молот» решил расстаться с двумя хоккеистами. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, решение принято по обоюдному согласию сторон. Пермь покидают нападающий Григорий Несветаев и защитник Артём Ощепков. Первый сыграл за пермскую команду 28 матчей. ​ А второй провёл в Перми два полных сезона.

Также объявлено, что между Русланом Галимзяновым и ХК «Молот» заключено соглашение о сотрудничестве. Игрок является воспитанником казанской школы хоккея. На взрослом уровне 23-летний форвард провёл 3 матча в рамках КХЛ в составе «Ак Барса», где баллами за результативность не отметился, а также сыграл 51 матч в ВХЛ в составе альметьевского «Нефтяника» и казанского «Барса».

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