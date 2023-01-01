В Перми заработал первый городской Центр фехтования
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В Перми на ул. Чернышевского, 28 открылся первый городской Центр фехтования. Об этом пишет «Рифей».
Специализированный комплекс площадью 1200 кв. м располагает десятью профессиональными фехтовальными дорожками, а также оборудован тренажёрным залом, раздевалками и душевыми.
Тренировки проводятся по двум направлениям — шпага и сабля.
Как сообщают в Центре фехтования, на занятия приглашаются дети от 4 лет и взрослые.
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