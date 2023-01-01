Поезд здоровья «Вместе против диабета» сделает остановку в Перми Событие запланировано на 23 октября Поделиться Твитнуть

Поезд здоровья «Вместе против диабета» 23 октября сделает остановку на станции Пермь-2. Всероссийская информационно-просветительская акция направлена на привлечение внимания граждан к важности профилактических осмотров, информирование о факторах и рисках возникновения сахарного диабета, популяризацию здорового образа жизни.

Специализированный поезд едет через всю Россию, от Владивостока до Москвы. В пути и во время стоянок состава врачи «РЖД-Медицины» проводят профилактические осмотры и диагностические исследования, направленные на выявление сахарного диабета или рисков его развития. В их числе — экспресс-анализы на глюкозу и холестерин, проверка внутриглазного и артериального давления, ЭКГ и УЗИ щитовидной железы, консультации терапевта и эндокринолога. Передвижные медицинские кабинеты были организованы в здании железнодорожного вокзала Екатеринбург.

Поезд здоровья отправится далее по маршруту 24 октября. Завершится акция в Москве 14 ноября, во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

Отметим, что всероссийская информационно-просветительская акция «Поезд здоровья «Вместе против диабета» стартовала во Владивостоке 10 сентября. За 66 дней поезд преодолеет расстояние более 20 тыс. километров и сделает остановки в 37 населенных пунктах, расположенных в 30 субъектах РФ.

Проект реализуется сетью «РЖД-Медицина» в рамках Года Здоровья, объявленного в ОАО «РЖД». Партнерами акции стали Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Государственная Дума, Министерство здравоохранения РФ, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», АНО «Национальные приоритеты».

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