В Прикамье могут увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов Проект закона рассмотрят 26 октября Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском крае собираются увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов на 2024 год. Соответствующий проект закона внесён в краевой парламент, сообщает телеграм-канал ЗС.

Ежегодно стоимость патента рассчитывается из трёх составляющих: фиксированный платёж в размере 1200 руб., региональный коэффициент, которой устанавливается законом края, а также коэффициент — дефлятор, его определяет министерство экономического развития РФ. В 2024 году стоимость патента повысится за счёт увеличения регионального коэффициента и коэффициента-дефлятора и может составить 5200 руб.

Отметим, стоимость патента в Пермском крае остается одной из самых низких в Приволжском федеральном округе.

Планируется, что проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании в четверг, 26 октября.

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