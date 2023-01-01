В пермском ТРК «Семья» открылись магазины косметики и одежды
В ТРК «Семья» (Пермь, ул. Революции, 13) открылись новые магазины, которые обогащают ассортимент и укрепляют концепцию второй очереди ТРК. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.
Один из них — магазин одежды Qwentiny, который находится на втором этаже ТРК. Бренд Qwentiny имеет более 10-летний опыт производства базовой мужской одежды.
Также на первом этаже второй очереди открылся магазин косметики Organic Shop. Он специализируется на органических и натуральных косметических продуктах.
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