В пермском ТРК «Семья» открылись магазины косметики и одежды Поделиться Твитнуть

фото: ТРК "Семья"

В ТРК «Семья» (Пермь, ул. Революции, 13) открылись новые магазины, которые обогащают ассортимент и укрепляют концепцию второй очереди ТРК. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

Один из них — магазин одежды Qwentiny, который находится на втором этаже ТРК. Бренд Qwentiny имеет более 10-летний опыт производства базовой мужской одежды.

Также на первом этаже второй очереди открылся магазин косметики Organic Shop. Он специализируется на органических и натуральных косметических продуктах.

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