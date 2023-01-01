Почти в сотне жилых домов Перми отключат воду
График плановых и аварийных работ опубликовал коммунальный оператор
Компания «Новогор-Прикамье» опубликовала график отключения воды в Перми до конца октября. Как пояснили в организации, ограничение коммунальной услуги необходимо для проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения. Пермяков попросили с пониманием отнестись к ситуации и сделать необходимые запасы воды.
Так, с 9:30 24 октября из-за планового ремонта по адресу УЛ. ЯБЛОЧКОВА, 31 без воды на сутки останутся дома:
— ЛОДЫГИНА, 57,
— ЯБЛОЧКОВА, 23, 29.
Планово-ремонтные работы по адресу УЛ. ЛБОВА, 37-98, к. ВИСИМ приведут к отключению воды на сутки с 10:00 24 октября по адресам:
— БОРЧАНИНОВСКАЯ, 5,
— ВОЛОДАРСКОГО, 28,
— ВОССТАНИЯ, 133, 160,
— ПИГАСОВСКАЯ, 5, 11,
— ПРОЛЕТАРСКАЯ, 159,
— РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 127,
— СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ, 2,
— УРИЦКОГО, 16.
С 9:00 до 19:00 25 октября из-за аварийно-восстановительных работ на УЛ. ГЕНКЕЛЯ, 4, к. Букирева воды не будет в зданиях по адресам:
— БУКИРЕВА, 10, 12, 15, 16,
— ГЕНКЕЛЯ, 1А, 1Б, 3А, 4, 5, 5А, 7, 7Б К1, 9, 15, 17,
— ДЗЕРЖИНСКОГО, 1, 2, 2А, 12,
— ЛЕНИНА, 89, 89Б, 89В,
— ДАНЩИНА, 19, 28,
— СУХОБРУСА, 25, 27.
Планово-ремонтные работы на УЛ. ФРУНЗЕ, 19 с 10:00 25 октября оставят на сутки без воды дома по адресам:
— АМБАРНАЯ, 70,
— ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ, 32,
— ВЕРХОЯНСКАЯ, 39,
— КАРГАПОЛЬСКИЙ, 18,
— КРАСНОСЛУДСКАЯ, 3А, 5, 8, 9, 13, 17,
— КУБАНСКАЯ, 6,
— КУТАМЫШСКАЯ, 35,
— КУХТЫМСКИЙ, 9,
— КЫНОВСКИЙ, 11,
— ЛЯНГАСОВА, 67, 67А, 69А, 70,
— НИКОПОЛЬСКАЯ, 14,
— РУБЦОВСКАЯ, 23,
— РУДЯНСКИЙ, 20,
— СЕРГО, 1,
— ФРУНЗЕ, 17, 67.
Из-за планово-ремонтных работ по адресу ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ, 53 с 9:30 до 19:30 26 октября воды не будет в домах по адресам:
— ГЛЕБА УСПЕНСКОГО, 2А, 5, 7,
— КОМСОМОЛЬСКИЙ, 51, 51А, 53,
— РЕВОЛЮЦИИ, 56.
Планово-ремонтные работы по адресу УЛ. КОТОВСКОГО, 4 приведут к отключению воды с 9:00 до 19:30 27 октября по адресам:
— КОТОВСКОГО, 2, 4,
— МИЛЬЧАКОВА, 19, 19А, 23.
С 10:00 до 18:00 27 октября из-за аварийно-восстановительных работ по адресу УЛ. СОВЕТСКАЯ, 10 воды не будет в домах:
— МАКСИМА ГОРЬКОГО, 1, 14Б, 1А, 2, 8,
— МОНАСТЫРСКАЯ, 2, 2А, 2Б, 3, 5.
Планово-ремонтные работы на УЛ. РЕПИНА, 8 приведут к отключению воды с 9:00 до 19:00 28 октября в домах по адресам:
— ДВИНСКАЯ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
— ДУБРОВСКИЙ 1-й, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
— ДУБРОВСКИЙ 2-й, 6, 8,
— КАРБЫШЕВА, 4, 12,
— РЕПИНА, 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12.
Из-за планово-ремонтных работ по адресу УЛ. ОКУЛОВА, 28 с 10:00 31 октября на сутки отключат воду в домах по адресам:
— МОНАСТЫРСКАЯ, 70,
— ОКУЛОВА, 27, 29.
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