Почти в сотне жилых домов Перми отключат воду График плановых и аварийных работ опубликовал коммунальный оператор Поделиться Твитнуть

Компания «Новогор-Прикамье» опубликовала график отключения воды в Перми до конца октября. Как пояснили в организации, ограничение коммунальной услуги необходимо для проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения. Пермяков попросили с пониманием отнестись к ситуации и сделать необходимые запасы воды.

Так, с 9:30 24 октября из-за планового ремонта по адресу УЛ. ЯБЛОЧКОВА, 31 без воды на сутки останутся дома:

— ЛОДЫГИНА, 57,

— ЯБЛОЧКОВА, 23, 29.

Планово-ремонтные работы по адресу УЛ. ЛБОВА, 37-98, к. ВИСИМ приведут к отключению воды на сутки с 10:00 24 октября по адресам:

— БОРЧАНИНОВСКАЯ, 5,

— ВОЛОДАРСКОГО, 28,

— ВОССТАНИЯ, 133, 160,

— ПИГАСОВСКАЯ, 5, 11,

— ПРОЛЕТАРСКАЯ, 159,

— РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 127,

— СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ, 2,

— УРИЦКОГО, 16.

С 9:00 до 19:00 25 октября из-за аварийно-восстановительных работ на УЛ. ГЕНКЕЛЯ, 4, к. Букирева воды не будет в зданиях по адресам:

— БУКИРЕВА, 10, 12, 15, 16,

— ГЕНКЕЛЯ, 1А, 1Б, 3А, 4, 5, 5А, 7, 7Б К1, 9, 15, 17,

— ДЗЕРЖИНСКОГО, 1, 2, 2А, 12,

— ЛЕНИНА, 89, 89Б, 89В,

— ДАНЩИНА, 19, 28,

— СУХОБРУСА, 25, 27.

Планово-ремонтные работы на УЛ. ФРУНЗЕ, 19 с 10:00 25 октября оставят на сутки без воды дома по адресам:

— АМБАРНАЯ, 70,

— ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ, 32,

— ВЕРХОЯНСКАЯ, 39,

— КАРГАПОЛЬСКИЙ, 18,

— КРАСНОСЛУДСКАЯ, 3А, 5, 8, 9, 13, 17,

— КУБАНСКАЯ, 6,

— КУТАМЫШСКАЯ, 35,

— КУХТЫМСКИЙ, 9,

— КЫНОВСКИЙ, 11,

— ЛЯНГАСОВА, 67, 67А, 69А, 70,

— НИКОПОЛЬСКАЯ, 14,

— РУБЦОВСКАЯ, 23,

— РУДЯНСКИЙ, 20,

— СЕРГО, 1,

— ФРУНЗЕ, 17, 67.

Из-за планово-ремонтных работ по адресу ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ, 53 с 9:30 до 19:30 26 октября воды не будет в домах по адресам:

— ГЛЕБА УСПЕНСКОГО, 2А, 5, 7,

— КОМСОМОЛЬСКИЙ, 51, 51А, 53,

— РЕВОЛЮЦИИ, 56.

Планово-ремонтные работы по адресу УЛ. КОТОВСКОГО, 4 приведут к отключению воды с 9:00 до 19:30 27 октября по адресам:

— КОТОВСКОГО, 2, 4,

— МИЛЬЧАКОВА, 19, 19А, 23.

С 10:00 до 18:00 27 октября из-за аварийно-восстановительных работ по адресу УЛ. СОВЕТСКАЯ, 10 воды не будет в домах:

— МАКСИМА ГОРЬКОГО, 1, 14Б, 1А, 2, 8,

— МОНАСТЫРСКАЯ, 2, 2А, 2Б, 3, 5.

Планово-ремонтные работы на УЛ. РЕПИНА, 8 приведут к отключению воды с 9:00 до 19:00 28 октября в домах по адресам:

— ДВИНСКАЯ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

— ДУБРОВСКИЙ 1-й, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,

— ДУБРОВСКИЙ 2-й, 6, 8,

— КАРБЫШЕВА, 4, 12,

— РЕПИНА, 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12.

Из-за планово-ремонтных работ по адресу УЛ. ОКУЛОВА, 28 с 10:00 31 октября на сутки отключат воду в домах по адресам:

— МОНАСТЫРСКАЯ, 70,

— ОКУЛОВА, 27, 29.

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