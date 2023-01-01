Максим Артамонов Из-за технической неисправности был задержан вылет самолёта из Сочи в Пермь Воздушное судно принадлежит компании «Икар» Поделиться Твитнуть

ТАСС

В минувшую субботу самолёт рейса Сочи—Пермь вернулся на стоянку из-за технической проблемы. Об этом сообщает perm.auf.ru со ссылкой на telegram-канал AVIAINCIDENT.

Как уточняется, происшествие случилось вчера в 21:53 по московскому времени в Адлере. Борт компании «Икар» должен был вылететь в Пермь, однако вернулся на стоянку, а вылет был отложен.

Командир самолёта сообщил диспетчеру о технической проблеме. Из-за этого воздушное судно вернулось.

Напомним, на этой неделе, 18 октября, в аэропорту Большое Савино также не смог взлететь самолёт Як-42 авиакомпании «Ижавиа» с 19 пассажирами на борту. Экипаж самолёта зарулил на стоянку в связи с незапуском двигателя № 3.

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