Максим Артамонов Из пермского аэропорта не смог вылететь самолёт У него возникли проблемы с двигателем Поделиться Твитнуть

В аэропорту Большое Савино не смог взлететь самолёт Як-42 с 19 пассажирами на борту и восьмью членами экипажа. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на telegram-канал AVIAINCIDENT.

Инцидент случился 18 октября в 15:11 по Московскому времени. Экипаж самолёта зарулил на стоянку в связи с незапуском двигателя № 3.

В момент попытки взлёта в Перми был ветер 5 м/с, видимость 7 км, слабый дождь и значительная облачность.

Самолёт Як-42 использует компания «Ижавиа».

Як-42 — это среднемагистральный трёхдвигательный пассажирский самолёт 2-го класса, разработанный ОКБ им. Яковлева в СССР в середине 1970-х годов для замены технически устаревшего Ту-134. Он стал первым советским пассажирским самолётом, который был оснащён турбовентиляторными двигателями с высокой степенью двухконтурности.





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