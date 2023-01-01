Андрей Стрельцов «Звезда-2005» начала заключительный этап чемпионата с ничьей Пермские футболистки не уступили «Зениту» в Санкт-Петербурге Поделиться Твитнуть

В рамках первого тура Заключительного этапа Суперлиги женский футбольный клуб «Звезда-2005» сыграл в гостях с питерским «Зенитом». Подопечные Елены Сусловой с первых минут завладели преимуществом, но забить гол никак не получалось. Во втором тайме картина на поле изменилась. Игра подравнялась, а концовка встречи прошла под диктовку хозяев поля. «Звёздочки» грамотно оборонялись и сумели сдержать натиск соперника. В итоге ничья — 0:0.

Сейчас «Звезда-2005» находится на четвёртом месте в турнирной таблице, а «Зенит» занимает второе.

Следующий поединок пермячки проведут на выезде — 4 ноября они встретятся с московским «Динамо».

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