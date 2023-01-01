Андрей Стрельцов
«Амкар» проиграл четвёртый матч подряд
На этот раз подопечные Ивана Черенчикова уступили в столице ФК «Родина-2»
В Москве в субботу, 21 октября, состоялась встреча чемпионата страны по футболу среди команд Второй лиги в группе «Серебро». Футболисты «Амкара» сыграли с ФК «Родина-2».
Гостям первым удалось отрыть счёт. Гол забил Кирилл Бурыкин в первом тайме. Однако после перерыва хозяева не только сумели отыграться, но и забили второй мяч. В итоге — победа футболистов «Родины-2» со счётом 2:1. Это третье подряд поражение подопечных Ивана Черенчикова в чемпионате, ещё одно они потерпели в матче в Хабаровске на Кубок.
Следующий поединок «Амкар» сыграет 28 октября в Перми. Соперником будет аутсайдер группы ФК «Салют» из Белгорода.
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