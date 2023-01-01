Олег Антонов Проектирование новых зданий Березниковского техникума оценили в 44 млн рублей Поделиться Твитнуть

Березниковский политехнический техникум / фото: Роман Федурин

Минзакупок объявило открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на строительство комплекса зданий при ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум». Речь идёт о новом учебном корпусе и общежитии для иногородних студентов. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 7 ноября, дата оглашения результатов — 10 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта — 44, 044 млн руб.

С 28 ноября 2023 года по 21 декабря 2024 года исполнитель должен подготовить документацию по планировке территории; архитектурную концепцию, проектно-сметную документацию.

После завершения строительства в новом корпусе будут оборудованы современные учебные аудитории, мастерские и лаборатории, физкультурно-спортивный блок, библиотечно-информационный центр, актовый зал и столовая. Корпус будет рассчитан на 500 мест, а общежитие — на 400.

Отметим, на сегодняшний день в техникуме обучается более 1,5 тыс. студентов. Здесь готовят лаборантов по контролю качества сырья, реактивов, обогатителей полезных ископаемых, технических специалистов и других.

О планах строительства в Березниках нового корпуса политехнического техникума и общежития власти сообщили в 2022 году. По их информации, строительство будет финансироваться совместными усилиями краевых властей и местных предприятий, вошедших в единый консорциум.

Первым инвестиции в проект предоставило ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Соглашение на 100 млн руб. подписали губернатор Прикамья и промышленники на VII Пермском инженерно-промышленном форуме летом этого года.

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