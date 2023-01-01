Приток воды в Камское водохранилище увеличился вдвое Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае в бассейнах рек Чусовая, Яйва, Вишера благодаря обильным осадкам, которые выпали во второй половине прошлой недели, прошли первые в этом году снегодождевые паводки. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В связи с этим приток воды в Камское водохранилище увеличился в вдвое и впервые с июня превысил 1000 кубических метров в секунду.

«В целом это указывает на значительное улучшение ситуации с увлажнением в восточной части бассейна», — прокомментировали данные учёные.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», лето 2023 года стало самым маловодным на Каме за последние десятилетия наблюдений. К середине августа приток в водохранилище снизился до 540 куб. м/с. Этот показатель оказался значительно ниже, чем при засухах 2010, 2021 и 2022 годов. Рекордное маловодье сохранялось и в начале осени.

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