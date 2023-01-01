Минприроды Прикамья выставило на аукцион 36 лесосек Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края выставило на аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства. Он пройдёт 10 ноября в электронной форме.

Всего на аукцион выставлено 36 лесосек с объёмом заготовки древесины 80,2 тыс.куб.м. Самый дорогой лот выставлен по начальной цене 3,6 млн руб., самый бюджетный - 155 тыс. руб. Площади лесосек варьируются от 11 тыс. до 2,5 млн кв. м.

Заявки принимаются с 23 октября по 8 ноября.





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