В деревне Шилово открылась новая лыжероллерная трасса Проект реализован в рамках концессионного соглашения Поделиться Твитнуть

В д. Шилово Пермского МО открылась новая лыжероллерная трасса. Церемония состоялась 20 октября в рамках международного форума «Россия — спортивная держава». Она проходила в онлайн-формате.

Инфраструктура нового спортивного объекта включает в себя здание лыжной базы, стоянку для автомобилей, вакс-кабины для обслуживания инвентаря. Трасса длиной 3 км освещена на всем протяжении и соответствует требованиям для проведения тренировочного процесса спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону круглый год. Также трасса открыта для любителей бега.

В пресс-службе краевого правительства напомнили, что проект реализован в рамках концессионного соглашения. Общая стоимость работ составила 68,7 млн руб., большая часть из которых была покрыта федеральной субсидией, полученной в рамках программы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Эта программа направлена на поддержку частных инвесторов, развивающих спортивную инфраструктуру.

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