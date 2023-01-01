В Перми высажено ещё 400 деревьев и кустарников
В краевом центре проходит акция «Дерево – городу»
В Перми в рамках осенней акции «Дерево – городу» за месяц посажено 151 дерево и 297 кустарников. Об этом сообщили в «ГорЗеленСтрое».
В ведомстве рассказали, что при выборе пород растений учитывались особенности каждого участка. Таким образом, на улицах города, в том числе силами волонтёров, были высажены ивы, липы, вязы, сирени, яблони и рябины.
Всего осенью в Перми планируется посадка около 1000 деревьев и кустарников.
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