В Перми высажено ещё 400 деревьев и кустарников В краевом центре проходит акция «Дерево – городу» Поделиться Твитнуть

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В Перми в рамках осенней акции «Дерево – городу» за месяц посажено 151 дерево и 297 кустарников. Об этом сообщили в «ГорЗеленСтрое».

В ведомстве рассказали, что при выборе пород растений учитывались особенности каждого участка. Таким образом, на улицах города, в том числе силами волонтёров, были высажены ивы, липы, вязы, сирени, яблони и рябины.

Всего осенью в Перми планируется посадка около 1000 деревьев и кустарников.

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