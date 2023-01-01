Житель Пермского края выиграл в лотерею 5 млн рублей На билет он потратил всего 100 рублей Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В пятницу, 20 октября, в государственной лотерее «Всё или ничего» был разыгран суперприз — 5 млн руб. Удача оказалась на стороне участника из Пермского края.

«Счастливчик ещё не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото», — сообщили в пресс-службе официальный распространитель всероссийских государственных лотерей. Известно лишь, что победитель купил билет за 100 рублей в мобильном приложении «Столото»,

По правилам гослотереи «Всё или ничего», участник розыгрыша в игровом поле билета должен выбрать в диапазоне от 1-го до 24-х 12 чисел. Суперприз выигрывает тот, кто угадает либо все числа, либо не угадает ни одного. Миллионер из Прикамья не угадал ни одного числа.

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