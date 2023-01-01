В Перми оштрафовали банк за нарушение прав потребителей Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД «Компаньон»

ПАО «Транскапиталбанк» оштрафован на 20 тыс. руб. за нарушение прав потребителей в Перми. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Пермяк обратился в ведомство с жалобой на банк, который взял с него деньги за выдачу справки о выплаченных процентах по ипотечному кредитному договору. Однако, пояснили в РПН, взимание такой платы противоречит законам о защите прав потребителей, о банках и банковской деятельности, а также о потребительском кредите.

Закон предусматривает бесплатное предоставление данной информации. В результате банк произвёл незаконное и необоснованное взимание оплаты, что означает обман потребителя. В связи с этим банк был привлечён к административной ответственности.

Управление Роспотребнадзора приняло постановление по делу об административном правонарушении и назначило штраф 20 тыс. руб. Решение было подтверждено Арбитражным судом Пермского края.

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