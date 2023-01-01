В МЧС предупредили жителей Прикамья о тумане и гололедице 21 октября Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В субботу, 21 октября, жители Пермского края должны быть готовы к неблагоприятным погодным условиям, о чём, как пишет «Рифей», предупреждают специалисты министерства по чрезвычайным ситуациям.

В некоторых районах края ожидается туман, который будет особенно сильным ночью и утром. Также на дорогах может образоваться гололедица.

Спасатели Пермского края призывают жителей соблюдать необходимые меры предосторожности. Особенно важно водителям обращать внимание на безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений.

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