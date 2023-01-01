Максим Артамонов «Зов Пармы» признан лучшим этнокультурным событием двух федеральных округов Всероссийский этап конкурса пройдёт в конце ноября Поделиться Твитнуть

В Саранске завершился окружной этап Приволжского и Уральского федеральных округов международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Первое место в номинации «Лучшее этнокультурное событие» получил Пермский дом народного творчества (ПДНТ) «Губерния», который заявлялся на конкурс с с этно-ландшафтным фестивалем «Зов Пармы» (6+). Об этом сообщается на официальной странице ПДНТ в соцсетях.

Команда «Губернии» стала финалистом международной премии Russian Event Award 2023 года. Далее — всероссийский этап конкурса, который состоится с 22 по 25 ноября 2023 года в Нижнем Новгороде.

Организаторы фестиваля «Зов Пармы» — ПДНТ«Губерния» и администрация Чердынского городского округа. Он проходит при поддержке министерства культуры Пермского края.

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards существует с 2012 года. Одна из основных её целей — «выявление наиболее успешных проектов в области событийного туризма, их продвижение, формирование заинтересованного отношения к этим проектам и событиям со стороны органов власти и широкой общественности».

В 2023 году в окружном этапе международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards участвовали 195 проектов из 18 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов.

Полный список участников и победителей премии от Пермского края опубликован официальном сайте Russian Event Awards.

В этом году «Зов Пармы» проходил с 21 по 23 июля в селе Серёгово Чердынского городского округа. Его посетили более 13 тыс.зрителей. Кульминацией фестиваля стало ночное огненное шоу. В рамках национального календаря «EventsInRussia», инициированного Министерством культуры РФ, в этом году фестиваль вошёл в «ТОП-50 лучших событий года».

Ежегодный этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» проходит с 2010 года и является фактическим продолжением фестиваля «Сердце Пармы», инициатива проведения которого принадлежала писателю Алексею Иванову — автору одноимённого романа. В 2010—2015 годах события фестиваля проходили около села Камгорт, а с 2016 года он проводится ближе к Чердыни, в районе села Серёгово. В 2020—2021 годах не проводился в связи с антиковидными ограничениями, но в 2022 году был возобновлён.

На «Зове Пармы» проводятся ролевые игры, ярмарка изделий народных промыслов и мастер-классы. Среди событий фестиваля также выступления музыкальных коллективов и представления народных театров.

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