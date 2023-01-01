Этно-фестиваль «Зов Пармы» под Чердынью посетили более 13 тысяч зрителей Кульминацией фестиваля стало ночное огненное шоу Поделиться Твитнуть

Двенадцатый этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» в с. Серёгово Чердынского городского округа Пермского края в этом году посетили более 13 тыс. человек. Об этом сообщили в минкульте региона. Организаторами события выступили Пермский дом народного творчества «Губерния» совместно с администрацией муниципалитета.

Фестивальная поляна 21-23 июля традиционно была поделена на разные тематические площадки. В «Историческом лагере» прошли уроки по кузнечному делу, основам каллиграфии, кольчужного плетения, литья, игре на средневековых музыкальных инструментах. На площадке «Ристалище» прошёл турнир по историческому фехтованию с участием клубов исторической реконструкции из разных городов России. На площадке «Потешная палата» спектакли показали театры «ЧудЫ», «Туки-Луки» и детская студия «Озарение».

В первый день фестиваля открылась ярмарка ремесел и лавка бренда «Пермская диковина» с этно-сувенирами.

Отличительной особенностью фестиваля этого года стал «музей под открытым небом». На фестивальной площадке «Чердынские клады» семь музеев из различных территорий Пермского края представили экспозиции, которые не выставлялись ранее.

Музыкальная программа большой сцены этно-ландшафтного фестиваля была представлена собранием «звучаний разнообразных этнических традиций».

В 2023 году на фестивале прошла реконструкция коми-пермяцкого свадебного обряда. Жених и невеста, которые «поженились» на фестивале, вступят в брак 25 июля.

Кульминацией фестиваля стало ночное огненное шоу и сожжение чучела ворона.

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