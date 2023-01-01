В Кудымкаре завершилось строительство нового хирургического корпуса больницы Он будет обслуживать около 102 тысяч человек Поделиться Твитнуть

В Кудымкаре введен в эксплуатацию новый хирургический корпус больницы. Он будет обслуживать около 102 тыс. человек, включая жителей северных территорий Коми-Пермяцкого округа. Об этом сообщили в краевом минстрое. Прием пациентов в медучреждении начнется после процедуры лицензирования.

В пятиэтажном корпусе больницы размещены четыре операционных — экстренная на первом этаже, плановые — на третьем. Кроме того, здесь есть реанимационное отделение на шесть коек и круглосуточный стационар на 80 мест. Планируется, что в корпусе будут работать 250 сотрудников, для которых создана вся необходимая инфраструктура — раздевалки, душевые, санузлы и другое. В подвале размещено центральное отделение стерилизации, тепловой пункт, электрощитовая, насосная станция и т.д.

Операционные спроектированы и построены в соответствии с высокими требованиями по инфекционной безопасности, помещения эргономичные и просторные. В здании установлено современное оборудование.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что в регионе работают высококвалифицированные медицинские работники. При этом задача властей — создавать максимально комфортные условия для оказания помощи в учреждениях здравоохранения, оснащая их современным оборудованием и всем необходимым.

В региональном Минздраве пояснили, что в новом здании будет сконцентрирован весь комплекс хирургической помощи по профилям: общая, экстренная хирургия, оториноларингология, урология, хирургическая стоматология, офтальмология. Благодаря поставленному оборудованию значительно расширится спектр оказываемой хирургической помощи. Ежегодно кудымкарскими хирургами выполняется около 2,8 тыс. оперативных вмешательств всех профилей, после переезда в новый корпус эта цифра увеличится, пояснили в краевом министерстве.

Объект построен в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края.

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