В России возродят традицию спортивных парадов на Красной площади Предложение на форуме в Перми поддержал Владимир Путин Поделиться Твитнуть

Владимир Путин

Константин Долгановский

Президент России Владимир Путин одобрил идею возрождения спортивных парадов на Красной площади в Москве. Об этом стало известно во время проведения в Перми форума «Россия — спортивная держава».

С соответствующим предложением выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, заявив, что «они готовы организовать этот мероприятие». Президент ответил: «Хорошая идея».

Умаров также предложил объявить 2024 год Годом спорта, так как в следующем году в России пройдут «Игры Будущего» и «Игры БРИКС», и весь мир будет обращать на них внимание. Это предложение также было поддержано.

Напомним, первый парад физкультурников состоялся на Красной площади в 1919 году. С 1931 года парады физкультурников проводились на главной площади страны с участием Иосифа Сталина и тысяч зрителей. Традицию спортивных парадов прервала Великая Отечественная война.

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