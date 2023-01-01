По уровню благоустройства Пермь поднялась с 14 места на 7 в рейтинге российских регионов Поделиться Твитнуть

В рейтинге российских регионов по качеству городской среды Пермь поднялась с 14 места на 7-ое. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава Прикамья отметил, что это независимая оценка федерального минстроя.

«В Перми можно оставаться жить, работать и развиваться. Хватит не верить в Пермь», — заявил губернатор.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам прошлого года в оценке качества городской среды Пермь, по данным федерального министерства, набрала 208 баллов из 360 возможных. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. Подсчёт проводился на основании 36 параметров, включая шесть основных — жильё, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зелёные территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство.

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