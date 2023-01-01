У вокзала «Пермь II» изменились места остановки автобусов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Возле главного железнодорожного вокзала Перми изменены места остановок городского общественного транспорта. Это связано с перемещением павильонов и упорядочением мест посадки пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь автобусы, следующие в сторону центра города, будут останавливаться у ближайшего к вокзалу павильона. Эти маршруты № 1, 6, 49 и 68.

Второй павильон будет предназначен для автобусов, направляющихся в сторону Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ). Эти маршруты № 40, 54, 56 и 64.

Высадка пассажиров будет осуществляться возле трамвайного разворота.

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