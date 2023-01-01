Инфляция в Пермском крае достигла общероссийского уровня Её рост объяснили ослаблением рубля и увеличением потребительской активности Поделиться Твитнуть

ТАСС

В сентябре 2023 года годовая инфляция в Пермском крае составила 6%, что превышает показатель августа — тогда он был равен 4,8%. Сентябрьский уровень в Прикамье оказался выше среднего показателя по ПФО (5,5%) и соответствует общероссийской инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

В организации отметили, что ускорению инфляции способствовал ряд факторов, включая ослабление рубля, увеличение потребительской активности, рост расходов на транспорт и ограничение предложения на отдельных товарных рынках.

В части продовольственных товаров, инфляция в крае продемонстрировала ускорение по сравнению с предыдущим месяцем. Подорожание импортных овощей и фруктов, таких как бананы, апельсины, груши и помидоры, было вызвано ослаблением рубля. Рост транспортных расходов и удорожание топлива также привели к увеличению цен на фруктово-овощную продукцию в целом.

В отношении непродовольственных товаров, годовой темп роста цен на новые отечественные и подержанные импортные автомобили, одежду и обувь увеличился. Это связано с ростом потребительской активности и ослаблением рубля. Удорожание нефтепродуктов на мировом рынке привело к повышению оптовых цен на отечественное моторное топливо, что, в свою очередь, увеличило розничные цены на бензин и дизельное топливо.

В сфере услуг годовая инфляция ускорилась по сравнению с августом. Аренда квартир подорожала из-за роста цен на новостройки и вторичное жилье. Ослабление рубля и увеличение потребительского спроса стали причинами увеличения цен на зарубежный туризм.

В целом по стране инфляция в 2023 году приближается к верхней границе прогноза Банка России от 15 сентября 2023 года, составляя 6-7%. Однако, с учётом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция вернётся к 4% в 2024 году и будет оставаться близкой к этому уровню в дальнейшем, считают в БР.

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