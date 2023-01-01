На осенние каникулы увеличено количество поездов из Перми в Москву и Санкт-Петербург Всего через краевой центр проследуют 12 дополнительных составов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

СвЖД увеличила количество поездов на период осенних каникул и ноябрьских праздников. Дополнительные составы будут курсировать по направлениям Пермь—Санкт-Петербург и Пермь—Москва и обратно с 27 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в минтрансе региона.

На сайте СвЖД опубликован полный список дополнительных поездов. Через Пермь пройдут 12 из них.

Купить или забронировать билеты на дополнительные поезда уже можно в железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте РЖД.

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