Андрей Стрельцов «Парма» потерпела третье поражение подряд Поделиться Твитнуть

В Москве в среду прошёл поединок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в котором сошлись «Парма» и столичная «Руна».

Хозяева активнее действовали в первой половине и имели преимущество. ​ По ходу третьей четверти разница в счёте доходила до 14 очков. ​ Игроки «Пармы» смогли сравнять счёт в заключительной десятиминутке, но в концовке хозяевам повезло больше. Итог встречи 70:64.

Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Айзея Риз, набравший 23 очка.

Это поражение стало третьим для подопечных Евгения Пашутина в четырёх матчах чемпионата. ​​Следующую игру турнира «Парма» проведёт в Перми в это воскресенье. Соперником будет БК «Минск».

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