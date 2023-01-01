В Перми на объектах культурного наследия появились таблички с QR-кодами До конца октября их установят на 22 зданиях Поделиться Твитнуть

В Перми на объектах культурного наследия начали размещать информационные таблички с QR-кодами. Это нововведение поможет всем желающим получить доступ к информации об исторических зданиях. Новые интерактивные вывески уже появились на фасадах Пермского государственного института культуры, аграрно-технологического университета и пятом корпусе Пермского государственного национального исследовательского университета. До конца октября планируется установить подобные таблички на 22 объектах. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Чтобы узнать историю здания, достаточно просто навести телефон на QR-код, который перенаправит пользователя на сайт с подробной информацией о соответствующем объекте. Там представлена как текстовая, так и аудиоинформация, пояснили в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Прикамья.

«Здорово, что у пермяков и гостей города будет возможность посмотреть старые фотографии, послушать аудиогид. Если мы будем знать историю, мы будем более бережно относиться к памятникам архитектуры. Мне посчастливилось озвучить историю одного из корпусов родного пермского университета, поэтому если кто-то узнает мой голос, мне будет приятно», — поделился губернатор региона Дмитрий Махонин.

Новшество с QR-кодами и сайтом «Памятники Перми», на котором размещена информация об объектах, разработано студентами Пермского государственного национального исследовательского университета.

Напомним, в Прикамье — более 3 тыс. объектов культурного наследия, из которых свыше 1200 имеют краевое значение.

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