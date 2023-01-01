Андрей Стрельцов
Спортсмен из Перми стал победителем турнира по рукопашному бою в Санкт-Петербурге
Ему не было равных в весовой категории до 67 кг
Прикамец Джошгун Мансимов выиграл Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Надежды России». Турнир был очень представительным и собрал порядка 500 спортсменов из 35 регионов.
Мансимов провёл четыре поединка, выступая в весовой категории 67 кг. Пермский рукопашник одержал досрочные победы во всех своих боях.
Тренируется спортсмен под руководством Екатерины Бобрышевой. Является воспитанником спортклуба «Тентурион». В апреле стал победителем Кубка мира по рукопашному бою «Кубок дружбы-2023».
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