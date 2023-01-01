Министр спорта России направил телеграмму родным погибшей альпинистки Поделиться Твитнуть

Олег Матыцин / фото: kleo.ru

Министр спорта России Олег Матыцин направил правительственную телеграмму с выражением соболезнований родным и близким российской альпинистки Надежды Оленёвой из Перми по поводу её трагической гибели. Об этом сообщает perm.aif.ru. Текст послания опубликован на официальном сайте Федерации альпинизма РФ.

Матыцин отметил, что пермячка всегда была связана с альпинизмом, и благодаря исключительному таланту, упорству и преданности своему делу достигла больших успехов как спортсмен и инструктор, покоряя множество вершин. Он выразил уверенность, что в сердцах тренеров, специалистов, друзей и товарищей она навсегда останется примером упорства, целеустремлённости и силы воли.

Напомним, 17 октября было объявлено о завершении поисково-спасательной операции в горах Дхаулагири в Непале, где произошла трагедия с Надеждой Оленёвой, чемпионкой России по альпинизму. Во время восхождения она упала. Её тело из-за схода лавины найти не удалось.

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