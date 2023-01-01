Официальное открытие стелы «Пермь – город трудовой доблести» состоится 26 октября На событие пригласят ветеранов, представителей промышленных предприятий, молодёжь Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Открытие стелы «Пермь – город трудовой доблести» на площади Карла Маркса планируется провести 26 октября. Об этом на заседании краевого правительства рассказала глава регионального минкульта Алла Платонова.

«Предполагаем пригласить ветеранов, представителей промышленных предприятий, молодёжь и в торжественной обстановке, с участием Пермского губернского военного оркестра открыть этот очень красивый, знаковый объект», — сообщила министр.

Губернатор Дмитрий Махонин попросил как следует подготовиться к этой дате, «чтобы открытие было запоминающимся, особенно для наших уважаемых ветеранов и для подрастающего поколения».

Глава Прикамья добавил, что уже побывал на месте, и считает, что объект получился красивым и станет привлекательным местом для туристов, а также «точкой патриотического воспитания».

Напомним, на днях завершилась установка 26-метровой стелы. В архитектурный ансамбль также вошли амфитеатр и стены с мозаикой. Сейчас здесь ведутся благоустроительные работы.

Звание города трудовой доблести Пермь получила в 2020 году. Камень на месте строительства посвящённого этому событию памятного знака был заложен в мае 2021 года.

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