Банк России доработает дизайн обновлённой банкноты в 1000 рублей Выпуск купюры остановлен Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Банка России объявила о том, что дизайн обновлённой тысячерублёвой банкноты будет переработан. Сообщается, что выпуск купюры остановлен, в широкое обращение она не вышла.

Новая тысячерублёвая купюра, посвящённая Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, была представлена в понедельник, 16 октября. Лицевая сторона купюры изображает Никольскую башню Нижегородского кремля, а на оборотной стороне изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа в Казани, находящийся в бывшей дворцовой церкви.

Как пишут СМИ, с критикой изображения на банкноте выступили представители РПЦ. Бывший православный храм там изображён без креста, тогда как на башне Сююмбике стоит полумесяц.

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