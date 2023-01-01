Из-за сильного ветра часть жителей Прикамья остались без электричества Энергетики устраняют последствия непогоды Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Ухудшение погодных условий, включая сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, привело к нарушениям на некоторых энергетических объектах в Пермском крае. Сотрудники филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» устраняют последствия непогоды, которая нанесла урон ряду территорий. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Оперативный штаб координирует устранение неполадок, на данный момент уже задействовано 70 бригад, состоящих из 220 специалистов, а также 60 единиц техники.

Основными причинами повреждений стали перехлёсты и обрывы проводов, а также падение деревьев на линии электропередачи.

В первую очередь будет восстанавливаться электроснабжение социально значимых объектов. Где было необходимо и технически возможно, потребителей переключили на резервные источники электричества.

Филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго» просит сообщать о повреждениях энергетических объектов и перерывах в электроснабжении по тел. 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). Также по этому номеру можно получить информацию о процессе восстановления электричества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.