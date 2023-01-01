В Пермском крае заработал чат-бот социальных участковых Поделиться Твитнуть

В Прикамье заработал специальный виртуальный помощник для нуждающихся в социальной помощи граждан – чат-бот социальных участковых в Telegram – @Socialpermbot. Чат-бот разработан совместно с Центром управления регионом Пермского края, предоставляет жителям подробную информацию о службе соцучастковых, а также контактные данные специалиста, закреплённого за конкретным адресом.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, данная мера поможет выявлять жителей, нуждающихся в социальных услугах, и повысит доступность и качество помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В Пермском крае в настоящее время 365 сотрудников Службы социальных участковых оказывают первую помощь одиноким людям старше 75 лет, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным и малоимущим семьям, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, родным участников Советско-Японской войны и другим нуждающимся гражданам.

Наш регион – первая площадка в России, где 4 года назад был создан такой институт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.