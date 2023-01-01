Пермский край направил в зону СВО 12 тонн гуманитарной помощи Поделиться Твитнуть

Во вторник, 17 октября, из Пермского края в зону специальной военной операции было отправлено 12 тонн гуманитарной помощи. Более 100 коробок были собраны по запросам военнослужащих. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В отправленном грузе — одежда, обувь, наборы инструментов для автомобилей, буржуйки, генераторы, медикаменты, квадроцикл и несколько тонн транспортёрной ленты, которая будет использоваться для бронирования техники и других сооружений.

Отдельная отправка ориентирована на поддержку школьников в Северодонецке. В этой посылке содержится одежда, лабораторные наборы и другие школьные принадлежности.

Гуманитарная помощь была собрана при участии благотворительного фонда «Единый центр поддержки» и жителей Прикамья.

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