В Углеуральском достроили новую поликлинику Поделиться Твитнуть

В поселке Углеуральский Губахинского округа завершилось строительство новой поликлиники на 120 посещений в смену. Этот объект является филиалом Городской клинической больницы № 4. Специалисты управления капстроительства Прикамья уже начали передавать здание и оборудование ГКБ № 4, после чего будет проведено лицензирование. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Этот медицинский центр был построен в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края и получил федеральное софинансирование в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая входит в национальный проект «Здравоохранение».

Новая поликлиника, находящаяся на ул. 2-й Коммунистической, 74, заменила два старых корпуса, построенных в 1950-х годах. Общая площадь нового здания составляет около 2 тыс. кв. м.

В новой поликлинике будут предоставлены услуги участковых терапевтов, акушера-гинеколога, процедурный кабинет, доврачебный кабинет и кабинет неотложной помощи, а также кабинеты для функциональной диагностики, физиотерапии, массажа и забора биологического материала. Есть также кабинеты врачей-педиатров, процедурный кабинет, прививочный кабинет и кабинет выдачи молочных смесей для обслуживания детей. Поликлиника также предоставит услуги дневного стационара.

К поликлинике будет прикреплено около 9 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. детей.

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