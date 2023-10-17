Пермяков пригласили на медиа-взвешивание участников международного турнира по боксу Ural FC Оно состоится 18 октября Поделиться Твитнуть

В среду, 18 октября, на первом этаже ТЦ Imall Эспланада состоится медиа-взвешивание участников турнира по боксу Ural FC. Это обязательная процедура, которая гарантирует соответствие бойцов заявленной весовой категории. Мероприятие открыто для всех желающих и начнётся в 19.00. Вход свободный.

Напомним, 19 октября в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава» пройдёт международный турнир по профессиональному боксу. В главном бою этого шоу выйдет на ринг олимпийский чемпион-2020, четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев (9-0, КО 6), в 10-раундовом поединке против непобеждённого венесуэльца Эндера Луцеса (20-0, КО 16) в лёгком весе.

Кроме того, в турнире примет участие россиянин Кирилл Сидельников, который станет со-главным участником события. В июле 2022 года Сидельников был главной звездой первого турнира Ural FC, также проводившегося в Прикамье. Тогда он уже на первой минуте победил бразильца Фабио Мальдонадо в бою по правилам ММА. В этот раз он дебютирует в профессиональном боксе, выйдя на ринг в тяжёлом весе против нидерландского кикбоксера марокканского происхождения Нидаля Бикири. Их поединок продлится 4 раунда.

Также в рамках турнира Ural FC 4 состоятся четыре поединка по правилам профессионального кикбоксинга. В них выступят кикбоксеры из команды Ural Kali Fighter из Соликамска, включая Валерия Бизяева, Александра Гельвиха, Сергея Пономарёва и Артёма Швецова. Особый интерес вызывает поединок Валерия Бизяева, который будет защищать свой пояс Ural FC в весе до 90 кг против Бубакера Эл Бакури из Марокко.

Всего на международном турнире Ural FC 4 будут представлены спортсмены из 10 стран, в том числе Ирана, Марокко, Узбекистана, Португалии, Бельгии, Таджикистана, Азербайджана, Венесуэлы, Нидерландов и России.

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