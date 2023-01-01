Андрей Стрельцов «Амкар» не сумел пробиться в следующий этап розыгрыша Кубка страны В Хабаровске «красно-чёрные» уступили местным армейцам Поделиться Твитнуть

Сегодня состоялся матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Амкаром» и СКА-Хабаровск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу дальневосточной команды, выступающей в первом дивизионе нашего футбола. Хозяева сумели забить по одному голу в каждом тайме и выбили пермяков из турнира.

Теперь пермскому футбольному клубу предстоит сосредоточиться на играх регулярного чемпионата страны.

Пока подопечные Ивана Черенчикова занимают в турнирной таблице пятое место. Очередную игру они проведут в Москве — 21 октября они сыграют с ФК «Родина».

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