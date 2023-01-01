Пермяки смогут бесплатно обучиться аналитике данных Поделиться Твитнуть

С 24 октября открывается набор в Школу аналитиков данных от специалистов центра Big Data МТС. Все участники, прошедшие тестовое задание, пройдут бесплатное 10 месячное обучение, а лучшие получат приглашение на работу в МТС.

Учиться в Школе аналитиков данных смогут как школьники, студенты, действующие IT-специалисты, так и все желающие. В рамках программы студенты научатся продвинутому программированию на Python, освоят основы классического машинного обучения и инструменты работы с Big Data, познакомятся с принципами построения ML-моделей в самых распространенных сферах использования: геоаналитике, рекомендательных системах, финтехе и рекламе. Преподаватели курса — сотрудники центра Big Data МТС.

Чтобы стать студентом Школы нужно подать заявку до 24 октября и пройти вступительные испытания. Для подготовки к ним пригодятся знания по статистике и теории вероятностей, линейной алгебре, операциях с векторами, метрикам качества модели в ML, функциям распределения, основам Python и базы данных. Обучение начнётся 7 ноября 2023 года и пройдёт в онлайн формате: дважды в неделю с решением практических задач. Для работы с большими данными МТС предоставит свой собственный кластер.

«Сегодня роль больших данных во всех сферах нашей жизни стремительно растёт. Поэтому потребность в квалифицированных специалистах в этом направлении высока, в том числе и в Пермском крае. Мы сотрудничаем с ведущими вузами региона, готовящими специалистов в области IT-технологий. Для нас важно, чтобы полученные теоретические знания можно было сразу применить в решении реальных кейсов. Наша Школа аналитиков данных даёт такую возможность», — комментирует директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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