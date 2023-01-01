Осенью из Пермского края на срочную военную службу призовут 2,9 тысячи человек Первые отправки призывников запланированы на ближайшее время Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Штабом Центрального военного округа для Пермского края на осеннюю призывную кампанию-2023 установлена норма призыва около 2900 чел. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пермского края, полковника Сергея Мазунина.

Он добавил, что пермяки по традиции отправятся служить в разные уголки России, от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Ростова-на-Дону.

По традиции осенью состоится отбор новобранцев для Президентского полка, продолжается набор в научные, научно-производственные и спортивные роты.

Первые отправки призывников к местам службы запланированы на ближайшее время, призывники уже начали прибывать на пункты сбора.

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