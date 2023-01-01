Осенью из Пермского края на срочную военную службу призовут 2,9 тысячи человек
Первые отправки призывников запланированы на ближайшее время
Штабом Центрального военного округа для Пермского края на осеннюю призывную кампанию-2023 установлена норма призыва около 2900 чел. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пермского края, полковника Сергея Мазунина.
Он добавил, что пермяки по традиции отправятся служить в разные уголки России, от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Ростова-на-Дону.
По традиции осенью состоится отбор новобранцев для Президентского полка, продолжается набор в научные, научно-производственные и спортивные роты.
Первые отправки призывников к местам службы запланированы на ближайшее время, призывники уже начали прибывать на пункты сбора.
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