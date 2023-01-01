С начала года в Пермском крае построено 1,4 млн квадратных метров жилья Из них более миллиона квадратов возвели индивидуальные застройщики Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории Пермского края в январе-сентябре 2023 года предприятия и организации, а также индивидуальные застройщики сдали в эксплуатацию 15 354 квартиры общей площадью 1,4 млн кв. м. Это на 4,7% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года. Об этом сообщает Пермьстат.

В том числе, в рамках ИЖС за счёт собственных и привлечённых средств введено 1 млн 29,3 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Это ровно столько же, сколько было построено за аналогичный период предыдущего года.

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