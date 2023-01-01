Пермяки обратились к мэру с просьбой убрать вызывающую рекламу на улице Ленина Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Жители Перми обратились в аккаунт главы города Эдуарда Соснина с жалобой на ярко-жёлтые буквы рекламы в витрине магазина на ул. Ленина, 80. Размещение такой вывески в границах территории объекта культурного наследия — «Проспект им. Ленина» является нарушением.

Вывеска была внесена в реестр незаконных, и после обращения горожан буквы были счищены в течение одного дня, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации добавили, что демонтаж незаконных вывесок ведётся в плановом режиме во всех районах Перми.

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