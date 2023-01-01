Максим Артамонов Дептранс Перми начал расследование случая с высадкой из автобуса 15-летнего подростка Если факт подтвердится, то будет направлено заявление в ространснадзор Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин прокомментировал инцидент, когда из автобуса №25 в Перми высадили 15-летнего школьника.

Происшествие случилось 10 октября в автобусе маршрута №25. Сообщалось, что у подростка не прошла оплата проезда, и его высадили из транспорта.

На этот случай обратил внимание депутат Алексей Овчинников. Он поинтересовался, до какого возраста школьников кондукторы не имеют права их высаживать.

Анатолий Путин пояснил, что запрет действует в отношении детей, не достигших 16 лет, и сейчас дептранс запросил все материалы происшествия в автобусе маршрута №25, и если факт подтвердится, то будет направлено заявление в ространснадзор.

При этом, как отметил чиновник, какого-то универсального алгоритма действий, как должен поступать в подобных случаях кондуктор, нет.

«Буквально недавно мы получили рекомендацию от министерства транспорта РФ, но по сути это набор различных инструментов, которые можно использовать», — заявил Путин.

В некоторых случаях родителей школьников привлекают к ответственности через комиссию по делам несовершеннолетних родителей, если у детей не было средств для оплаты проезда. А есть случаи, «когда уже достаточно взрослые школьники самовольно покидают транспортное средство», заявил начальник дептранса.

Присутствующий на заседании комитета депутат Эдуард Мирзамухаметов, директор транспортного предприятия ООО УТК «Дизель», поддержал главу департамента и изложил свою версию происшествия. «Ребёнок увидел, что в автобус заходят сотрудники КРС (контрольно-ревизционной службы — ред.) и, думая, что ему сделают «ай-ай-ай», самостоятельно покидает транспортное средство, а потом звонит и жалуется», — сказал депутат.

«Каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно и в любом случае не доводить до принудительной высадки», — пояснил Путин.

Также депутатов заинтересовал вопрос об ответственности, которая предусмотрена за нарушения прав детей.

Путин уточнил, что штраф для должностного лица, которое высадило ребёнка, сейчас составляет до 30 тыс. руб. И это полномочия территориального управления ространснадзора.

Напомним, два года назад депутаты Госдумы приняли законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых. За нарушение водителя автобуса могут оштрафовать на 5 тыс. руб., а кондуктору грозит штраф от 20 до 30 тыс. руб.

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