Центробанк предупредил россиян о новой схеме мошенников с «безопасным счётом» Теперь они обещают своим жертвам выплаты через Общественную приёмную Банка России Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Центробанке предупредили жителей российских регионов о новой схеме мошенников с якобы «безопасным счётом» ЦБ. Соответствующая информация опубликована на сайте банка.

Схема выглядит так: жертва получает звонок от лица представителей банков, полиции, Следственного комитета или иных организаций, сообщающих, что её деньги находятся в опасности. В целях защиты денежных средств, человека убеждают перевести свои сбережения на «специальный» — «защищённый» счёт в Центробанке.

Обновленный сценарий "развода" подразумевает временный перевод денег на «безопасный» счёт только на период следствия. После этого все деньги можно будет получить наличными в Общественной приёмной Банка России.

Преступники предупреждают людей, что разглашение данной информации является противозаконным, за это грозит уголовное преследование.

Для правдоподобности мошенники действительно регистрируют своих жертв на приём в Банк России. Затем человек получает подтверждающее сообщение о записи от официального номера Центробанка.

Если позволить мошенникам убедить себя и следовать их инструкциям, то ваши деньги уйдут к ним, а не на «безопасный» счёт в Центробанке, сообщается в официальном пресс-релизе: «Если вы не записывались на приём в Банк России через официальный сайт или по телефону контактного центра 8-800-300-30-00, но получили сообщение о записи, не реагируйте на такую информацию. Это означает, что преступники пытаются злоупотребить вашими личными данными».

Центробанк подчёркивает, что его сотрудники не звонят гражданам и не отправляют им копии документов, не запрашивают личную и банковскую информацию, не предлагают совершать какие-либо операции со счётом.

«Если вам позвонили якобы «работники» Банка России, правоохранительных органов или банка и заводят разговор о финансах, кладите трубку», — советуют специалисты.

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