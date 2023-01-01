Ещё пять школ в Прикамье откроют профильные медицинские классы Они получат дополнительное финансирование Поделиться Твитнуть

Подведены итоги конкурса среди школ на приобретение оборудования для профильных медицинских классов в 2024 году, сообщают в региональном Министерстве образования и науки. В нём победили пермская гимназия № 6, Верещагинский образовательный комплекс, школа № 5 города Чусового, Кочёвская школа и Октябрьская школа № 1.

Эти образовательные учреждения получат по 10,5 млн руб. из регионального бюджета и 3,5 млн руб. — из муниципального. Финансирование выделяется в рамках реализации краевого проекта по оснащению профильных кабинетов. Этот проект был инициирован в 2021 году губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Со следующего учебного года учащиеся 10-11-х классов этих учреждений смогут изучать профильные предметы медицинской направленности на современном оборудовании под кураторством преподавателей ведущих вузов Перми и практикующих врачей. Каждая из школ закупит оборудование для проведения естественно-научных исследований, исследований внешней и внутренней среды организма человека, а также тренажёры для формирования навыков первой медицинской помощи и ухода за больными.

По словам Дмитрия Махонина, открытие медклассов позволит решить сразу несколько задач в отрасли здравоохранения Прикамья. В первую очередь это поможет с устранением кадрового дефицита. «В регионе уже выстроена работа с «целевиками», которые учатся в медколледжах и медицинском университете. При этом понимаем, что заниматься профориентацией и готовить специалистов необходимо со школьной скамьи. Подобный проект позволяет заинтересовать ребят профессией, обеспечить качественную подготовку для поступления в вуз или ссуз», — отметил губернатор.

Напомним, за два учебных года в крае оснащены 10 профильных медицинских классов в Перми (школа № 6, лицей № 2, школа № 76 и «Приоритет»), Кудымкаре (гимназия № 3), Соликамске (гимназия № 1), Березниках (школа № 8), Чайковском (школа № 10), Лысьве ("Вектория") и Кунгуре (гимназия № 16).

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