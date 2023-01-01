Максим Артамонов Глава пермского дептранса отклонил предложение о бесплатном проезде школьников 5-9 классов По словам чиновника, такой возможности у отрасли нет Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

На комитете Пермской городской думы по экономическому развитию депутаты поддержали проект решения по продлению расходного обязательства по предоставлению льгот для отдельных категорий граждан на оплату проезда в общественном транспорте. Речь идёт о школьниках (с 1 по 4 класс — бесплатно), студентах очной формы обучения, пенсионерах по возрасту и членов многодетных и малоимущих семей.

Начальник департамента транспорта Анатолий Путин предложил продлить действие льгот, которые сейчас действуют до 31 декабря 2025 года, до конца 2026 года. Объём выпадающих доходов городского бюджета, по словам чиновника, составит 941 млн руб. в год.

«Объём выпадающих доходов — 941 млн руб. Он предусмотрен при подготовке формирования бюджета. Если до транспортной реформы эти средства выплачивались перевозчикам, в настоящее время это просто выпадающие средства бюджета, которые не выплачиваются. Грубо говоря, это объём дополнительных средств бюджета, которые мы расходуем на транспортную работу. То есть 1,5 млрд транспортных дотаций, которые формируются на транспортную работу, из них 941 млн — это выпадающие доходы от льготных категорий граждан», — пояснил Путин.

Отвечая на вопросы депутатов, чиновник добавил, что в целом количество пользователей этой льготы составляет сейчас порядка 50 тыс. чел.

Прозвучало также предложение распространить практику предоставления бесплатного проезда не только для младших школьников, но и для учеников 5-9 классов. Однако Анатолий Путин отметил, что «на текущий момент такой возможности в рамках отрасли нет».

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