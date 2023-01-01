Количество вакансий, доступных для людей с инвалидностью, выросло в Прикамье в 2,7 раза Поделиться Твитнуть

В сентябре 2023 года в Пермском крае работодатели открыли 790 вакансий с пометкой «доступно людям с инвалидностью». Это в 2,7 раза больше, чем года назад. Тогда количество предложений для людей с ОВЗ в регионе составляло всего 294. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

За тот же период в целом спрос на персонал в Прикамье вырос в 1,5 раза.

Чаще всего вакансии для людей с ОВЗ открываются в «продажах и обслуживании клиентов» (53%).

Как считает руководитель внешних коммуникаций hh.ru Анна Осипова, рост количества вакансий, доступных для соискателей с ОВЗ, связан с кадровым голодом и развитием технологий: «Кадровый голод заставляет работодателей расширять горизонты подбора, отказываться от предубеждений в найме и регулярно искать новые источники привлечения кандидатов, в том числе — рассматривать на вакансии людей с инвалидностью. А развитие технологий и удалённой занятости позволяет компаниям всё более успешно адаптировать рабочие места под людей с ОВЗ и в результате расширять список вакансий, которые доступны для таких соискателей».

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